Криштиану Роналду может покинуть МЮ

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен положением команды в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Если положение манкунианцев не изменится в ближайшее время, то нападающий покинет клуб. Он уже обсудил возможный уход по окончании сезона со своим агентом Жорже Мендешем, сообщает RT со ссылкой на Goal.com.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах АПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.