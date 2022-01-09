Россия продолжит полеты дальней авиации в Арктику и Атлантику

Экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО продолжат совершать полеты в Арктику и Атлантику в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ведомстве подчеркнули, что в 2021 году экипажи противолодочных самолетов выполняли операции в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. В 2022 году эти задачи для Ту-142 станут одной из приоритетных.

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В прошлом году средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составляла порядка 10 часов, а среднее пройденное расстояние за полет более 7 тыс. километров. Летчики совершали воздушное патрулирование, ледовую разведку и контроль ситуации в Арктике.