В Москве не скрывают удовлетворения от предварительных переговоров с Вашингтоном

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал потрясающей предварительную российско-американскую встречу по гарантиям безопасности, которая состоялась в швейцарской Женеве.

Рябков отметил, что дискуссия с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман прошла потрясающе, оптимизм в грядущих переговорах есть.

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«Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть лёгким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — приводит «Интерфакс» слова Рябкова.

Встреча продлилась чуть более двух часов.