Почти 400 нацгвардейцев пострадали в ходе волнений в Казахстане

Почти 400 бойцов национальной гвардии Казахстана пострадали в ходе беспорядков в республике. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В ходе обеспечения правопорядка в городах: Алматы, Шымкент и ряде областных центров, в результате противостояния с хулиганствующей толпой, число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394 человек», — заявил заместителя министра внутренних дел и главнокомандующий Национальной гвардией Руслана Жаксылыков.

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Кроме того, в ходе массовых беспорядков было повреждено свыше 90 единиц военной техники Нацгвардии.