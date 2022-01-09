Вашингтон готов ответить на любую атаку Тегерана на своих граждан

Администрация США готова отреагировать на любые нападения со стороны Ирана на американских граждан в свете введения Тегераном санкций в отношении более 50 человек. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Как отмечается в документе, в субботу «Иран заявил о введении санкций в отношении 52 американцев». «Они сделали это в то время, когда подконтрольные Ирану силы продолжают нападения на американских военных на Ближнем Востоке, а иранские должностные лица угрожают осуществить террористические операции в США и других странах. Не сомневайтесь, что США защитят своих граждан и обеспечат их безопасность», — подчеркнул Салливан (цитата по ТАСС).

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Помощник президента констатировал, что в США есть «разногласия по политическим вопросам», в том числе касающимся Ирана. Вместе с тем он заверил, что власти США «едины в решимости противостоять угрозам и провокациям». «Мы будем взаимодействовать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить сдерживание и ответить на нападения со стороны Ирана. Если Иран атакует кого-либо из наших граждан, включая 52 человека, имена которых назвали вчера, он столкнется с серьезными последствиями», — заявил Салливан.