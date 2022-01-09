Министры стран ЕС соберутся, чтобы решить, как реагировать на события в Казахстане

Главы МИД стран Евросоюза на предстоящей неделе обсудят возможную реакцию на события в Казахстане, где несколько дней продолжались массовые беспорядки, заявил в эфире CNews госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«В течение нескольких дней на следующей неделе министры иностранных дел проведут переговоры, на которых обсудят меры, которые могла бы принять Европа, чтобы направить чёткий сигнал: нельзя давить свой народ, который протестует против повышения стоимости жизни и требует демократизации страны», — приводит его слова ТАСС.

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По его словам, европейские страны должны понять, «что происходит в Казахстане, в том числе то, чем там занимается Россия».

