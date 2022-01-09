Дочь Назарбаева за 8,75 млн купила дом в Лондоне

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия в 2006 году приобрела особняк на севере Лондона, намереваясь получить британское гражданство. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Sunday Telegraph.

В публикации отмечается, что о приобретении Назарбаевой стало известно после того, как между ней и ее финансовыми советниками произошел конфликт. Алия подала на них в суд, обвинила в незаконном присвоении средств и в заговоре с целью мошенничества.

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Издание отмечает, что дочь политика перевела порядка $312 млн. из Казахстана уже после того, как сообщила своим финансовым советникам, что в республике ей оставаться опасно. Порядка 8,75 млн фунтов стерлингов из этой суммы были потрачены на дом в районе Хайгейт.

Указывается, что в 2006 году Назарбаева якобы продала часть пакетов имевшихся в ее распоряжении акций и получила за них порядка 325 миллионов долларов. Пользуясь услугами советников, она основала фонд в Лихтенштейне и доверила своим консультантам средства в размере 150 миллионов долларов. Впоследствии она обвинила советников в том, что они нарушали имевшиеся с ними договоренности и недобросовестным путем получали дополнительную прибыль с ее средств.