Токаев распорядился о посмертном награждении силовиков

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно представил к государственным наградам полицейских и военнослужащих, погибших во время вспыхнувших в начале января беспорядков. Соответствующий указ размещён на сайте главы республики.

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«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершённые при защите интересов государства», — указано в тексте документа. Далее представлен список из 16 имён и фамилий, эти люди представлены к госнаградам, в том числе ордену «Доблесть» второй и третьей степеней и медали «За отвагу», посмертно.