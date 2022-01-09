Турция ликвидировала 12 боевиков

Минобороны Турции заявило о нейтрализации 12 членов курдских формирований на границе с Сирией.

В приграничном с Сирией регионе Турции Шанлыурфа в субботу после взрыва погибли трое турецких военнослужащих.

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«После атаки были поражены цели PKK/YPG, по предварительным данным, нейтрализованы 12 террористов. Операция против террористов в регионе продолжается», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.