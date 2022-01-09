Дроны подняли в киевское небо флаг Казахстана

Большой флаг Казахстана в знак солидарности с населением страны подняли в центре Киева. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Укринформ».

«В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана — в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям», — говорится в публикации.

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На опубликованных фотографиях видно, что флаг Казахстана был поднят при помощи дронов. Они пронесли его рядом с большим флагом Украины и монументом «Родина-Мать».