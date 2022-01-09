Зидан возглавит ПСЖ

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан летом возглавит «Пари Сен-Жермен». Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на Sport.es.

Сообщается, что 49-летний французский специалист уже согласовал условия контракта со столичным клубом. Во главе команды Зидан сменит аргентинца Маурисио Почеттино, занимающего пост наставника с января 2021 года.

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ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, набрав в 19 матчах 46 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане встретятся с мадридским «Реалом».

Зидан до сих пор был на посту главного тренера только в одном клубе — «Реале». Испанский клуб он покинул в мае 2021 года. С мадридской командой француз выиграл 11 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов подряд.