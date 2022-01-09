Россия не намерена идти на уступки США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на переговорах в Женеве высока вероятность того, что Россия столкнётся с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдёт.

«Высока вероятность того, что мы в поиске точек соприкосновения столкнёмся с нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

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Он отметил, что полностью исключено, что Россия пойдёт на уступки под подавлением и в режиме угроз.

«Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдём ни на какие уступки», — отметил дипломат.