В Алматы задержали более 850 участников беспорядков

В Алматы силовики задержали 852 участников беспорядков. Об этом в эфире телеканала «Хабар-24» заявила официальный представитель оперативного штаба Алматы Салтанат Озирбек.

«Всего с начала террористической операции задержано 852 участника террористических акций, массовых беспорядков, мародерства, ограблений и других преступлений. Изъяты из незаконного оборота 18 единиц огнестрельного оружия и почти 1400 боеприпасов к ним», — сказала она.

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Среди задержанных есть в том числе активные участники штурма здания административного департамента полиции Алматы, произошедшего в ночь на 6 января.