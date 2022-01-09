Каннаваро может возглавить сборную Польши

Бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро с большой долей вероятности станет главным тренером сборной Польши.

Специалист уже провёл переговоры с Польским футбольным союзом. Стороны пришли к соглашению, согласно которому Каннаваро должен подписать контракт на два года, пишет RT со ссылкой на Football Italia.

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При этом для поляков есть и альтернативный вариант на пост, а именно — экс-наставник «Ювентуса» Андреа Пирло.

Последним местом работы Каннаваро являлся «Гуанчжоу Эвергранд», с которым он выигрывал чемпионат Китая и Суперкубок страны.