Блинкен осудил приказ Токаева стрелять на поражение

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение при подавлении беспорядков, передает ТАСС.

«Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику», — сказал он.

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Блинкен добавил, что несколько дней назад говорил по телефону с главой МИД Казахстана и выразил мнение, что казахстанским властям следует мирно решать проблемы и гарантировать защиту прав мирных протестующих.

