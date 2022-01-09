В Госдуме отреагировали на угрозы США

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление высокопоставленного представителя администрации США о том, что Россия в случае усугубления кризиса на Украине столкнётся как с экономическими санкциями, так и с дипломатическими последствиями.

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По мнению парламентария, в администрации США в преддверии проведения заседания Совета Россия — НАТО «пытаются заболтать важнейший для нас вопрос о гарантиях безопасности такими заявлениями о санкциях».

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«С помощью санкций и дипломатических последствий нашу страну невозможно сделать управляемой и как-то на неё надавить, Россия уже не раз демонстрировала, что способна успешно справляться с этими вызовами», — напомнил Белик.

Он добавил, что американские политики всегда найдут причины для введения санкций.

«Но при этом неизменным останется одно — безопасность наших граждан, и ответ России в случае посягательства на нашу безопасность может быть жёстким», — добавил депутат.