Российские бойцы считают аэродром Алматы подходящей площадкой для тренировок

Подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Алматы проводят тренировки, в ходе которых отрабатывают предотвращение нештатных ситуаций.

«На аэродроме Алма-Аты подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению нештатных ситуаций», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны России.

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Отмечается, что самолётами военно-транспортной авиации России продолжается переброска в Казахстан основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Алма-Ата и Жетыген.