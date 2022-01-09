Turkish Airlines эвакуировала сотрудников из Казахстана

Компания Turkish Airlines (THY) эвакуировала в Турцию 6 своих сотрудников, застрявших в Казахстане на фоне неблагоприятных событий в этой стране.

Соответствующее поручение ранее дал председатель правления THY Илькер Айджи.

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Среди эвакуированных сотрудников — два капитана, уточняет «Анадолу».

Согласно имеющейся информации, минувшей ночью эвакуируемые были доставлены из Нур-Султана в Дубай рейсом другой авиакомпании. В 02:40 самолет Turkish Airlines с 6 сотрудниками компании на борту вылетел из Дубая и утром в воскресенье приземлился в Стамбуле.

Продолжаются работы в направлении эвакуации других сотрудников авиакомпании, находящихся в настоящее время в Алматы.