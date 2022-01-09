Турция и впредь будет с Азербайджаном в горе и радости, заявил Акар

«Мы пережили трагедии и трудности истории с нашими азербайджанскими братьями, и в будущем будем вместе в горе и радости концепцией «два государства, одна нация».

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии поминовения павших героев операции Сарыкамыш в провинции Карс.

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«В этот день памяти шехидов Сарыкамыша мы выражаем благодарность азербайджанским братьям, которые помогли нашим солдатам, захваченными на Кавказском фронте. «Благодаря помощи азербайджанских тюрков наши воины смогли выжить в самых неблагоприятных условиях в лагере для военнопленных на острове Наргин», — приводит «Репорт» слова Акара.