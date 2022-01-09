Акар: Поддерживая Азербайджан, мы способствуем миру во всем мире

«Поддерживая наших друзей, братьев и союзников, особенно Азербайджан и Ливию, мы способствуем миру во всем мире».

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии, посвященной 107-й годовщине Сарыкамышской операции.

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Он отметил, что Турция поддерживает региональную и международную стабильность в Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово и многих других регионах в рамках миссий НАТО, ООН, ЕС и ОБСЕ и двусторонних отношений.