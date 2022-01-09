Зась и Сердюков обсудили развертывание войск ОДКБ в Казахстане

Генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась провел телефонный разговор с командующим миротворцами ОДКБ в Казахстане Андреев Сердюковым, сообщила в воскресенье пресс-служба ОДКБ.

«9 января 2022 года состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ в республике Казахстан генерал-полковником Андреем Сердюковым, назначенным решением совета министров обороны ОДКБ», — говорится в сообщении.

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«Обсуждался ход развертывания КМС ОДКБ на территории Казахстана, которые были туда направлены в соответствии с решением совета коллективной безопасности ситуации, принятого 6 января 2022 в целях нормализации обстановки в республике Казахстан», — сообщила пресс-служба.

Было отмечено, что подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты.