Азербайджан соболезнует Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования народу и правительству Пакистана в связи с многочисленными человеческими жертвами во время метели в Пакистане.

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В заявлении говорится: «Мы глубоко опечалены сообщением о гибели по меньшей мере 23 человек в результате экстремальных погодных условий во время снежной бури в городе Мурри. Выражаем соболезнования народу и правительству братского Пакистана. Упокой Аллах души жертв трагедии!».