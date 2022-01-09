В Казахстане обещают продолжение КТО до полного уничтожения террористов

Замглавы Минобороны Казахстана Султан Гамалетдинов заявил на брифинге, что контртеррористическая операция в республике будет продолжаться до полного уничтожения террористов.

Он напомнил, что на территории Казахстана продолжается контртеррористическая операция.

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«Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан», — заявил Гамалетдинов (цитата по RT).