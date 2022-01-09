В Бишкеке протестуют против задержания музыканта в Казахстане

В Бишкеке у посольства Казахстана проходит митинг в поддержку джазового музыканта Викрама Рузахунова. Как сообщали СМИ, гражданина Кыргызстана задержали в соседней республике по подозрению в причастности к терроризму.

В Сети даже появилось видео с человеком, в котором многие пользователи узнали Рузахунова. При этом казахстанские силовики утверждают, что на записи совершенно другой человек, некий Закир Убуров.

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«Мы находимся возле казахского посольства, хотим выразить своё несогласие с таким отношением к гражданам Кыргызстана, в частности к Викраму Рузахунову. Это точно Викрам», — заявила артистка Юлия Руцкая (цитата по «Лайфу»).