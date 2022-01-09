Сердюков — о сроках пребывания войск ОДКБ в Казахстане

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности будут выполнять задачи в Казахстане до тех пор, пока ситуация в этой стране полностью не стабилизируется.
Об этом на брифинге заявил командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков.
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«Выполнение задач подразделениями коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране», — цитирует его ТАСС.
Также Сердюков проинформировал, что миротворческие силы ОДКБ завершили развёртывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.