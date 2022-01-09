Трое детей погибли в ходе беспорядков в Казахстане

В результате массовых беспорядков, которыми был охвачен Казахстан, погибло три ребёнка. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24», ссылаясь на заявление уполномоченного по правам ребёнка в республике Аружан Саин.

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«Среди погибших есть и несовершеннолетние. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтвердила случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырёхлетней девочки», — было сказано в эфире телеканала.

