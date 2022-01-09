Кыргызстан направил ноту Казахстану

Власти Кыргызстана направили ноту Казахстану в связи с задержанием кыргызстанского музыканта в Алматы по подозрению в причастности к акциям протеста. Об этом заявил в воскресенье журналистам в Бишкеке зампред кабмина Кыргызстана — председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

Он заявил, что кыргызстанский джазмен Викрам Рузахунов не является террористом.

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«Он добропорядочный человек, и он не террорист. Нас задело то, что пишут СМИ Казахстана. Мы направили туда всю нужную информацию. Он просто мог оказаться не в то время и не в том месте. Информация гостелеканалов Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме — это неправильно», — цитирует Ташиева агентство «Кабар».

По данным родственников, кыргызстанский джазовый музыкант Викрам Рузахунов часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в Алматы для проведения концертных программ. Билет в Алматы приобретен 16 декабря 2021 года и второго января в 20.00 он улетел в город Алматы.

В МВД КР сообщили, что на данный момент проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания Викрама Рузахунова.

