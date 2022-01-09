Посольство Азербайджана выразило Турции соболезнования

Посольство Азербайджана в Турции выразило соболезнования в связи с гибелью трех турецких военнослужащих в результате диверсии террористов.
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«Упокой Аллах души наших героев-шехидов. Выражаем соболезнования Турции». — говорится в заявлении дипмиссии в соцсети «Твиттер».
Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kardeş Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz.
🇹🇷🇦🇿#ŞehitlerÖlmez https://t.co/EV10vuj74c
— AzEmbassyTurkey (@AzEmbassyTurkey) January 9, 2022