Юлия Руцкая: Викрама Рузахунова в Казахстане избили

Киргизская певица Юлия Руцкая в разговоре с изданием «Спутник. Кыргызстан» заявила, что киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова избили.

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По ее словам, она многие годы уже знакома с Рузахуновым. «Это наш друг давний, музыкант, мы с ним много лет работали и работаем. В этом видео очевидно, что его избили, — он еле говорит. Он не безработный. Викрам — известный, узнаваемый музыкант», — рассказала она.

