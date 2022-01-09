В Бразилии при обрушении скалы на катера с туристами погибли 7 человек

Не менее 7 человек погибли в результате обрушения скалы на катера с туристами в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии, еще три человека числятся пропавшими без вести.

Как сообщает пожарная служба штата Минас-Жерайс, инцидент произошел неподалеку от города Капитолиу.

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Поисково-спасательные работы, приостановленные из-за плохой видимости, будут продолжены в понедельник, 10 января.

Личности погибших 3 женщин и 4 мужчин пока не установлены, пишет «Анадолу».

Огромный кусок скалы обрушился на лодки с туристами во время прогулочного тура по озеру Фурнаш близ города Капитолиу. Причины обрушения пока не установлены. Кадры с места события появились в соцсетях.

Эксперты считают, что обрушение скалы могли спровоцировать водные вихри или эрозия горных пород, вызванная недавними проливными дождями в штате Минас-Жерайс.