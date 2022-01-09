Коротченко: Механизм ОДКБ не будет задействован для поддержки территориальных притязаний Армении

Хотя Пашинян в ситуации с вводом контингента ОДКБ в Казахстан полностью «лег» под Россию, позиция Кремля относительно урегулирования ситуации на Южном Кавказе остаётся неизменной — Трехстороннее заявление, январские договоренности 2021 г., договоренности на саммите в Сочи.

Зангезурский коридор с экстерриториальным статусом, делимитация и демаркация границы Азербайджана и Армении на основе карт советского Генштаба конца 70-х — начала 80-х годов, неизменность подтверждения территориальной целостности Азербайджана (исходя из принципа: Карабах — это Азербайджан!).

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Механизм ОДКБ не будет задействован для поддержки территориальных притязаний Армении.

И еще — спасать Пашиняна (случись бунт в Ереване), как помогали Токаеву, Россия ни при каких обстоятельствах не будет.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.