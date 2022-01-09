Оперштаб Казахстана озвучил число погибших и раненых военных

Во время беспорядков в Казахстане двое военных погибли, 163 были ранены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб республики.

«Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения в вооруженных силах Казахстана погибло 2 военнослужащих, ранены 163 человека», — заявили в штабе.

Отмечается, что подразделения Минобороны Казахстана обеспечивают режим чрезвычайного положения в стране. Так, была усилена охрана воинских частей, сладов оружия и боеприпасов, военных аэродромов, аэропортов и объектов жизнеобеспечения населения.