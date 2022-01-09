Жириновский потребовал допустить русских до официальной власти в Казахстана

Русским необходимо дать политическое представительство во власти в Казахстане. С таким требованием выступил на радио «Эхо Москвы» одиозный депутат Государственной Думы Владимир Жириновский, говоря о необходимости реформ в среднеазиатской республике.

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Передача части власти в руки представителей русской нации должна быть частью политических реформ в Казахстане, уверен скандальный депутат. Он добавил, что такие меры в первую очередь необходимо провести в регионах, где русские составляют большинство населения или значительное меньшинство.