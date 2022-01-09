Бишкек: задержанный музыкант Викрам Рузахунов приехал в Казахстан на концерт

Министерство внутренних дел (МВД) Кыргызстана прокомментировало задержание в Казахстане джазового музыканта Викрама Рузахунова, который на камеру признался, что за деньги участвовал в массовых беспорядках. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

МВД сообщает, что, как рассказали родственники Рузахунова, музыкант часто ездил с гастролями в Алма-Ату. Накануне нового года его снова пригласили туда для выступления. Рузахунов купил билет 16 декабря и вылетел 2 января в восемь часов вечера. В аэропорт его провожали мать и ее внук.

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«Родственников у них в Казахстане не имеется, и ездил [Рузахунов] только по приглашению для проведения концертных программ, а также для участия в музыкальных фестивалях в Казахстане и в странах СНГ», — заявили в МВД.