Полиция Нур-Султана начала поквартирный обход

Полицейские Нур-Султана проводят подворовые и поквартирные обходы, сообщил комендант столицы Казахстана Ержан Саденов, передает Интерфакс.

По его словам, город под полным оперативным контролем, продолжают работать блокпосты.

«С целью выявления нарушителей общественного порядка проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». При этом ведется подворовой и поквартирный обход. Прошу жителей отнестись с пониманием, оказывать содействие. Если вам известны факты о сомнительных лицах, сообщайте об этом», — сообщил Саденов.