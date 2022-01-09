В Алматы 4-летняя девочка погибла во время обстрелов

В Алматы погибла 4-летняя девочка во время обстрелов. Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин подтвердила гибель 4-летней девочки 7 января.

Автомобиль, в салоне которого находились четверо детей, передвигался вниз по улице Сейфуллина. На пересечении улицы Сатпаева машину обстреляли, в результате чего скончался ребенок.

Это не первая детская смерть, наступившая в результате обстрелов.

Так, 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб еще один ребенок. Родители находились с детьми около своего дома, когда шальная пуля сразила 11-летнего казахстанца.