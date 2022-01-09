Рябков: Россия «фиксировала неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков констатировал, что в дела Казахстана неоднократно вмешивались извне. В итоге эти действия оказали негативное влияние на общественный порядок в республике. Об этом дипломат заявил в интервью «Интерфаксу».

Среди вмешательств замглавы ведомства назвал координацию «из зарубежных центров проявлений террористического и криминального характера», которые фиксировались российском МИДом в массовом порядке. «[Они], к сожалению, оказали существенное негативное влияние на общественный порядок, благополучие граждан Казахстана, жителей многих городов этой братской для нас страны», — сказал Рябков.

При этом на вопрос о том, планирует ли Москва обсуждать с США вопрос Казахстана, дипломат ответил отрицательно. По его словам, России и США здесь не о чем говорить, так как тема Казахстана не касается Вашингтона.