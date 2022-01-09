Силовики Казахстана выдали за погромщика известного джазового музыканта из Кыргызстана

Сегодня СМИ Казахстана опубликовали видео, на котором один из задержанных утверждает, что прилетел из Кыргызстана для участия в митинге. По его словам, «неизвестные люди» предложили ему участвовать в митинге за 200 долларов. Ему оплатили перелет, разместили в одной из квартир Алматы. Вместе с ним были люди из Узбекистана и Таджикистана. Он, якобы, испугался и уехал, а потом его задержали силовики.

Однако почти сразу же выяснилось, что это известный джазовый музыкант из соседнего Кыргызстана — Викрам Рузахунов, который часто гастролирует в Алматы. Судя по видео Викрам был сильно избит, пишет Baza.

По словам родственников музыканта, его пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться. Родные музыканта обращаются через СМИ к компетентным органам Кыргызстана за помощью.