Жители многоэтажки в центре Киева начали отапливаться дровами

В Киеве жильцам одной из новостроек пришлось отапливать свои квартиры при помощи дров, в доме отсутствуют коммуникации. Об этом сообщается в Facebook украинского журналиста Владимира Гуцула.

По его словам, речь о 16-этажном жилом доме ЖК «Кузьминский-2». В этой многоэтажке нет газа, а также централизованного водоснабжения и канализации.

«Единственное, что там [есть] — электрические кабели, которые вышли на стройку. Так, жители платят за электричество в несколько раз больше, чем остальные киевляне», — написал журналист.

Также Гуцул обратил внимание, что живущие в этом проблемном доме не зависят от цен на газ и отопление.

«Для них сейчас важным показателем является стоимость дров», — подчеркнул автор публикации о проблемном жилом комплексе.

В комментариях под постом отметили организованность жителей дома, нашедших выход из трудной ситуации.