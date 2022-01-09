Контртеррористическая операция в Казахстане перешла к новому этапу

Контртеррористическая операция перешла к новому этапу, казахстанские военные размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты, сообщил канал «Хабар 24».

Как сообщил телеканал, по приказу верховного главнокомандующего контртеррористическая операция перешла к следующему этапу. Военные подразделения размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты. Досматривают автомобили, проверяют документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют в штаб.

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Как следует из сюжета телеканала, боевики зачастую одеты в украденную военную форму, чтобы не подстрелить своих, курсанты надевают белые повязки. Правоохранительные органы взяли под полный контроль все въезды и выезды из города, вокруг Алма-Аты продолжают действовать 13 блокпостов, добавляется в сообщении канала.