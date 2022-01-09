Антитела после COVID-19 признали опасными

Антитела, возникающие у людей, переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.

К такому выводу, как сообщает Journal of Translational Medicine (JTM), пришла группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе, США.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Ученые установили, что через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. Как подтверждение — у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Аутоантитела — антитела, способные взаимодействовать с аутоантигенами, то есть с антигенами собственного организма. Могут образовываться спонтанно или вследствие перенесенных инфекций. Они могут быть ранними предвестниками полномасштабного аутоиммунного заболевания.

Ранее стало известно, что даже легкое течение COVID-19 может привести к поражению различных органов. Речь идет, в частности, об уменьшении объема легких, увеличении сопротивления дыхательных путей, проблемах с сердцем, снижении функции почек и возрастании риска тромбоза вен нижних конечностей.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.