Число задержанных за беспорядки в Казахстане превысило пять тысяч человек

Число задержанных за участие в беспорядках в Казахстане выросло до более чем до 5,1 тысячи человек сообщает РИА Новости со сслкой на республиканское МВД.

«По всему Казахстану к этому моменту задержано 5135 человек», — говорится в сообщении.

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Как заявил в эфире телеканала «Хабар 24» и.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев, по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж начато 125 досудебных расследований.