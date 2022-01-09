Назарбаев добровольно передал Токаеву пост председателя Совбеза

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву, заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

«В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства», — говорится в заявлении Укибая.

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По словам пресс-секретаря, Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву.

«Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — сказал Укибай.

Он отметил, что Назарбаев и Токаев «всегда были «по одну сторону баррикад», защищая свой народ, страну и будущее нации». «И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти», — сказал пресс-секретарь Назарбаева.