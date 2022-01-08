Евросоюз заявил, что блок ОДКБ должен уважать суверенитет Казахстана

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выступил с заявлением в связи с ситуацией в Казахстане.

«Мы обеспокоены насилием, вспыхнувшим после мирных протестов в Казахстане, который является важным партнером для Европейского союза», – говорится в документе официального заявления.

По его словам, ЕС готов оказать помощь Нур-Султану.

«Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, постоянно проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях. Мы готовы оказать помощь в мирном урегулировании кризиса», – отмечено в заявлении.

Он добавил, что «внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также основные права всех граждан».

ЕС также призывает власти Казахстана «выполнить свои обязательства в это непростое время, включая уважение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности, свободу собраний, выражения мнений и СМИ».