Раскрыта дата предварительных переговоров России и США

Высокопоставленный представитель американской администрации рассказал, что перед основными переговорами в Женеве Россия и США проведут предварительный диалог в США, передает РИА Новости.

Чиновник раскрыл дату предварительной части российско-американских переговоров: они состоятся завтра, 9 января.

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«Наша делегация прибывает в Женеву завтра. Вероятнее всего, в воскресенье они проведут предварительную часть переговоров, однако основная встреча пройдет в понедельник», — анонсировал представитель Белого дома.