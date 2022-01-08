Китайские ученые обнаружили воду в образцах лунного грунта

Ученые КНР обнаружили воду в образцах лунного грунта, доставленного на Землю в декабре 2020 года в аппаратом «Чанъэ-5». Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале Science Advances.

Как указывается в материале, по оценкам ученых, в образцах содержится 120 миллионных долей (ppm) воды. Также отмечается, что вода появилась в лунном грунте по большей части благодаря солнечному ветру.

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