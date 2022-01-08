Во всём Ливане отключили электричество



Весь Ливан остался без электричества, передаёт телеканал al-Jadeed. Отключение произошло в результате проблем, возникших на станции Арамун под Бейрутом. До этого местные жители пытались штурмовать территорию станции, протестуя из-за регулярных отключений электричества.

Компания «Электричество Ливана» отключила подачу электроэнергии на всей территории Ливана, — передаёт канал.

Как сообщается, после попытки жителей ворваться на станцию, расположенную в деревне Арамун под Бейрутом, из строя вышла вся электросеть.

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По словам очевидцев, на время электричество пропадало и в международном аэропорту Бейрута.

Из-за экономического кризиса Ливан уже более полугода не в состоянии обеспечить топливом электростанции. В результате по всей стране отключают свет. Порой электричество в домах не бывает по 20-22 часа в сутки. Такая ситуация нарушает работу госучреждений, больниц и заводов и вызывает недовольство в обществе.