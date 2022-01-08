Конгресс российской интеллигенции выступил против силового вмешательства России в события в Казахстане

Конгресс российской интеллигенции опубликовал в сети обращение «Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане», оно уже набрало около 500 подписей.

«1. Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане.

2. Мы считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана.

3. Мы не хотим, чтобы наши сограждане погибали и убивали.

4. Участие российских силовиков в подавлении протестов неизбежно ухудшит положение русскоязычных граждан Казахстана, которые станут ответственными за империалистическую политику российского руководства», — говорится в обращении.

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Подписавшиеся под обращением представители интеллигенции «решительно против» участия российских военных в подавлении протестов в Казахстане. По их мнению, направление туда российских подразделений является «преступлением против народов России и Казахстана». Как заявили подписавшиеся, они против того, чтобы россияне «погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей».