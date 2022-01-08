Украина утилизирует полученные в дар вакцины от коронавируса

Украина передаст на утилизацию почти 600 тыс. доз вакцин от коронавируса, которые по разным причинам непригодны для использования. Об этом сообщил Минздрав страны.

«По состоянию на 5 января 561 729 доз вакцины AztraZeneca, полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по утилизации», — отмечает ведомство в опубликованном в субботу ответе на запрос агентства РБК-Украина. Уточняется, что срок годности этих вакцин истек.

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Кроме того, в сентябре Минздрав сообщал об утилизации 34 тыс. доз вакцины Pfizer из-за нарушения холодовой цепи.

В ответе отмечается, что в 2021 году Украина бесплатно получила более 3,6 млн доз вакцин против коронавируса в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.