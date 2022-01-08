От провокации в Кельбаджаре до карательной операции в Казахстане: чего добивается Пашинян?

Армения устроила очередную вооруженную провокацию на Кельбаджарском направлении —об этом сообщает минобороны Азербайдана. Ответным огнем провокация подавлена, потерь нет. Армения продолжает игру с огнем. Такое, конечно, случалось и раньше, более того, 16 марта в том же Кельбаджарском районе вспыхнули серьезные столкновения, которые назвали даже «однодневной войной». Нынешний инцидент до их уровня не дотягивает. Однако как минимум не исключено, что Ереван уже пытается отработать на азербайджанском направлении «казахстанские» дивиденды — за участие, вернее, соучастие в «миротворческой операции» ОДКБ.

Понятно, что после карабахского позора всерьез говорить о «военном потенциале» армянских «зинворов» не получается. И то, что доставлять их в Казахстан приходится российской военной авиации, уже сбивает «военную помощь» Армении на карикатурный уровень. Но, во-первых, в Казахстане предстоит иметь дело не с армией XXI века, оснащенной новейшими беспилотниками и высокоточным оружием, как это было год назад в Карабахе, а с гражданским населением. А вот стрелять по гражданским армянские «зинворы» как раз и умеют. А во-вторых, главная «ценность» решения Пашиняна — в политической поддержке. И не только потому, что, согласно известной поговорке, «идущий в ад ищет себе попутчика». Армения председательствует в ОДКБ. А России, как уже отмечалось, куда комфортнее замарать своих союзников и действовать в Казахстане от имени своего военно-политического блока, чем от себя лично.

В том, что Пашинян послушно «проштемпелевал» это решение, тоже нет ничего удивительного. После «наезда» на Конституционный суд, слежки за оппозиционерами при помощи шпионских программ и т.д. уже не оставалось места для иллюзий по поводу его реальной «демократичности», после отправки армянских сапёров в состав российской военной миссии в Сирию — истинной «прозападности». Те, кто еще вчера провозносил Пашиняна как «записного демократа», могут хвататься за голову, сердце и все остальное, но факты — вещь упрямая. Тем более что у Никола Воваевича есть и свой интерес. Поддержка решения Кремля отправить в Казахстан силы ОДКБ для подавления протестов создаёт Еревану желанное «поле для торга» с Россией. А вся предыстория, начиная от того, что сам Пашинян пришел к власти в результате уличной революции, и заканчивая тем, что его предшественники весьма прохладно относились к идее отправки армянского контингента в состав Коллективных сил оперативного реагирования, а он, Никол Воваевич Пашинян, расщедрился аж на сотню «зинворов», только позволяет «шашлычному варчапету» набить себе цену в торге с Москвой. И тем более понятно, что выпрашивать дивиденды Никол Воваевич будет как раз на азербайджанском направлении. Где у него дела идут ой как неважно. В том числе и с европейским посредничеством: встреча в Брюсселе, где Шарль Мишель поддержал позиции Азербайджана, Армению явно разочаровала. Так что самое время в очередной раз падать в объятия Кремля и стараться при этом не продешевить. Тем более что торговать лояльностью — это традиционный стиль армянской дипломатии.

Только вот, похоже, в Ереване в очередной раз не учли «военно-полевых реалий». Причем и на казахстанском, и на азербайджанском направлении. Судя по просачивающимся сообщениям, «миротворческая операция» в Казахстане идет вовсе не по сценарию «стоять-бояться». А в том, что игра с огнем на границе с Азербайджаном не рекомендуется, Армения уже имела возможность убедиться. Так что, простите за цинизм и «черный юмор», новый «груз 200» в Ереване — это не более чем вопрос времени.

Нурани, обозреватель